Актрисе Хейли Миллс заново вручили «Оскар», ее награду похитили

Источник материала: ОНТ

Актрисе Хейли Миллс спустя десятилетия заново вручили «Оскар». Таким образом была заменена похищенная награда.

Как информирует The Guardian, в конце 1980-х статуэтка Миллс была украдена из ее дома. Артистка в это время была на съемках. Награда так и не была найдена.

Позже Миллс интересовалась у представителей Академии кинематографических искусств и наук, смогут ли заменить украденный «Оскар», тогда актрисе было отказано. В этом году решение изменили.

12 января 2022 года президент Академии кинематографических искусств и наук Дэвид Рубин вручил Хейли Миллс новый «Оскар». Фото вручения были опубликованы в Twitter организации.

Миллс была удостоена премии «Оскар» в 1960 году за роль в фильме «Поллианна».

Фото: TheAcademy/Twitter

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