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Актрисе Хейли Миллс заново вручили «Оскар», ее награду похитили
Источник материала: ОНТ
Актрисе Хейли Миллс спустя десятилетия заново вручили «Оскар». Таким образом была заменена похищенная награда.
Как
Позже Миллс интересовалась у представителей Академии кинематографических искусств и наук, смогут ли заменить украденный «Оскар», тогда актрисе было отказано. В этом году решение изменили.
12 января 2022 года президент Академии кинематографических искусств и наук Дэвид Рубин вручил Хейли Миллс новый «Оскар». Фото вручения
Миллс была удостоена премии «Оскар» в 1960 году за роль в фильме «Поллианна».
Фото: TheAcademy/Twitter
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Актрисе Хейли Миллс спустя десятилетия заново вручили «Оскар». Таким образом была заменена похищенная награда. Как информирует The Guardian, в конце 1980-х статуэтка...
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