В Индии поезд сошел с рельсов, девять человек погибли

Источник материала: ОНТ

Железнодорожная катастрофа на востоке Индии. С рельсов сошел пассажирский поезд.

Уже известно о девяти погибших, 36 человек госпитализированы. Крушение произошло в городе Майнагури (Западная Бенгалия). В результате «неизвестного рывка» 12 вагонов сошли с рельсов, два из них перевернулись.

На месте ЧП продолжаются спасательные работы. Пострадавших пассажиров извлекают из-под завалов с помощью кранов. Помощь оказывают и местные жители. Причины катастрофы предстоит выяснить следствию.

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