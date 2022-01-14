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В Индии поезд сошел с рельсов, девять человек погибли

14.01.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Индии поезд сошел с рельсов, девять человек погибли

Железнодорожная катастрофа на востоке Индии. С рельсов сошел пассажирский поезд. 

Уже известно о девяти погибших, 36 человек госпитализированы. Крушение произошло в городе Майнагури (Западная Бенгалия). В результате «неизвестного рывка» 12 вагонов сошли с рельсов, два из них перевернулись. 

На месте ЧП продолжаются спасательные работы. Пострадавших пассажиров извлекают из-под завалов с помощью кранов. Помощь оказывают и местные жители. Причины катастрофы предстоит выяснить следствию.

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Железнодорожная катастрофа на востоке Индии. С рельсов сошел пассажирский поезд.  Уже известно о девяти погибших, 36 человек госпитализированы. Крушение произошло...
 
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