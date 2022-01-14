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Вдова Егора Летова опубликовала запись его ранее неизвестной песни

14.01.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вдова Егора Летова опубликовала запись его ранее неизвестной песни

В 2022 году в Сети будут опубликованы ранее неизвестные композиции покойного лидера «Гражданской обороны» Егора Летова. Об этом в Facebook рассказала вдова музыканта Наталья Чумакова.

Женщина пообещала, что поделится сохранившимися записями рок-проекта Летова «Посев», который существовал в 1982-1985 годы.

Чумакова уже разместила на YouTube фрагмент одной из песен альбома «Дождь в казарме».

Проект «Посев» записал 11 альбомов, примерно половина из кних сохранилась. Три первые альбома коллектива считаются утерянными.

Фото: https://www.facebook.com/pischt

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В 2022 году в Сети будут опубликованы ранее неизвестные композиции покойного лидера «Гражданской обороны» Егора Летова. Об этом в Facebook рассказала вдова музыканта...
 
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