Вдова Егора Летова опубликовала запись его ранее неизвестной песни

Источник материала: ОНТ

В 2022 году в Сети будут опубликованы ранее неизвестные композиции покойного лидера «Гражданской обороны» Егора Летова. Об этом в Facebook рассказала вдова музыканта Наталья Чумакова.

Женщина пообещала, что поделится сохранившимися записями рок-проекта Летова «Посев», который существовал в 1982-1985 годы.

Чумакова уже разместила на YouTube фрагмент одной из песен альбома «Дождь в казарме».

Проект «Посев» записал 11 альбомов, примерно половина из кних сохранилась. Три первые альбома коллектива считаются утерянными.

Фото: https://www.facebook.com/pischt

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