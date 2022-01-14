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Размер семейного капитала изменился в 2022 году
Источник материала: ОНТ
С 1 января 2022 года на 9,5% вырос размер семейного капитала – теперь он составил 25 995 рублей,
С 1 января по 31 декабря 2021 года семейный капитал был 23 737,5 рублей.
Подчеркивается, что семейный капитал предоставляется в том размере, который действует на дату рождения третьего или последующих детей.
Фото: Pixabay.com
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С 1 января 2022 года на 9,5% вырос размер семейного капитала – теперь он составил 25 995 рублей, сообщается на сайте Минтруда и соцзащиты. С 1 января по 31 декабря 2021 года...
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