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Размер семейного капитала изменился в 2022 году

14.01.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Размер семейного капитала изменился в 2022 году

С 1 января 2022 года на 9,5% вырос размер семейного капитала – теперь он составил 25 995 рублей, сообщается на сайте Минтруда и соцзащиты.

С 1 января по 31 декабря 2021 года семейный капитал был 23 737,5 рублей.

Подчеркивается, что семейный капитал предоставляется в том размере, который действует на дату рождения третьего или последующих детей.

Фото: Pixabay.com


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С 1 января 2022 года на 9,5% вырос размер семейного капитала – теперь он составил 25 995 рублей, сообщается на сайте Минтруда и соцзащиты. С 1 января по 31 декабря 2021 года...
 
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