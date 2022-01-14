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Попытка посадки деревьев обернулась столкновениями с полицией на юге Израиля

14.01.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Попытка посадки деревьев обернулась столкновениями с полицией на юге Израиля

На юге Израиля произошли столкновения с бедуинами из-за посадки деревьев Еврейским национальным фондом. 

Протестующие выразили своё недовольство поддогом шин. На это быстро отреагировала полиция. Бедуинов разогнали светошумовыми гранатами. Обратно полетели камни. Ситуацию взяли под контроль. Сообщается, что израильская полиция также применяла дроны. 

Тринадцать человек были арестованы за нарушение общественного порядка и поджоги. Один из участников ранен пулей в голову. В полиции заявили, что на любое проявление беспорядков и насилия они будут реагировать жестко и без колебаний. Бедуины, в свою очередь, продолжают отстаивать от лесонасаждений земли, которые они используют для сельского хозяйства.

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На юге Израиля произошли столкновения с бедуинами из-за посадки деревьев Еврейским национальным фондом.  Протестующие выразили своё недовольство поддогом шин. На...
 
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