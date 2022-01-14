﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Европарламенте раскритиковали новый датский закон, предлагающий высылать беженцев за пределы ЕС

14.01.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Европарламенте раскритиковали новый датский закон, предлагающий высылать беженцев за пределы ЕС

В Европарламенте разразились критикой в отношении датского закона о предоставлении убежища. 

Правительство Дании решило отправлять беженцев в станы-партнеры за пределы Евросоюза, пока их запросы рассматривают. Только вот пока таких партнеров не нашлось. В Европарламенте по этому поводу разгорелся горячий спор. Зелёный депутат из Нидерландов обвинила датского министра в том, что он проявляет недостаточно гостеприимства к людям, спасающимся от конфликтов и бедности. 

Впрочем, о европейском гостеприимстве многие выходцы с Ближнего Востока и Африки слышали. Стоит только вспомнить факты радушного приёма на литовских и польских рубежах. Еврокомиссия и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев высказались против применения датского закона. Но примут ли во внимание их мнение?

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Европарламенте разразились критикой в отношении датского закона о предоставлении убежища.  Правительство Дании решило отправлять беженцев в станы-партнеры за...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле задержан мужчина, осквернявший фасады зданий циничными надписями
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by