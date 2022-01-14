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В Европарламенте раскритиковали новый датский закон, предлагающий высылать беженцев за пределы ЕС
Источник материала: ОНТ
В Европарламенте разразились критикой в отношении датского закона о предоставлении убежища.
Правительство Дании решило отправлять беженцев в станы-партнеры за пределы Евросоюза, пока их запросы рассматривают. Только вот пока таких партнеров не нашлось. В Европарламенте по этому поводу разгорелся горячий спор. Зелёный депутат из Нидерландов обвинила датского министра в том, что он проявляет недостаточно гостеприимства к людям, спасающимся от конфликтов и бедности.
Впрочем, о европейском гостеприимстве многие выходцы с Ближнего Востока и Африки слышали. Стоит только вспомнить факты радушного приёма на литовских и польских рубежах. Еврокомиссия и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев высказались против применения датского закона. Но примут ли во внимание их мнение?
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В Европарламенте разразились критикой в отношении датского закона о предоставлении убежища. Правительство Дании решило отправлять беженцев в станы-партнеры за...
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