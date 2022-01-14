Собака долго гуляла в мороз, вся покрылась льдом и насмешила пользователей соцсетей. Посмотрите, виден только нос!

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике можно посмотреть на собаку, которая долго гуляла по морозу. Ее мордочка покрылась кусочками льда, за которыми немного виднеется черный нос. Но прогулка явно удалась!





Комментаторы посмеялись над заледеневшей собакой.





Фото: Pixabay.com

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