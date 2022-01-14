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Собака долго гуляла в мороз, вся покрылась льдом и насмешила пользователей соцсетей. Посмотрите, виден только нос!

14.01.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Собака долго гуляла в мороз, вся покрылась льдом и насмешила пользователей соцсетей. Посмотрите, виден только нос!

Забавное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике можно посмотреть на собаку, которая долго гуляла по морозу. Ее мордочка покрылась кусочками льда, за которыми немного виднеется черный нос. Но прогулка явно удалась!


Комментаторы посмеялись над заледеневшей собакой.


Фото: Pixabay.com

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Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике можно посмотреть на собаку, которая долго гуляла по морозу. Ее мордочка покрылась кусочками льда, за которыми немного...
 
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