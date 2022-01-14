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Под картиной Боттичелли за $40 млн обнаружили скрытый набросок Мадонны с младенцем
Источник материала: ОНТ
Под слоем краски знаменитого полотна Сандро Боттичелли «Муж скорбей» стоимостью $40 млн было обнаружено скрытое изображение Мадонны с младенцем. Об этом
Рисунок нашли с помощью инфракрасной рефлектографии – этот метод анализа картин не нарушает сохранность произведения, позволяет изучать начальные наброски автора и вносимые изменения.
Старший вице-президент аукциона Sotheby's Крис Апостол подчеркнул, что на скрытом рисунке, вероятнее всего, изображен сюжет Мадонны Умиления – Богоматерь прижимает к своей щеке голову младенца.
Черты лица ребенка отчетливо видны, если перевернуть картину. Отмечается, что голова младенца – уникальное изображение, которого нет в других работах Боттичелли.
Предположительно, художник использовал полотно с незаконченным наброском для написания новой картины, так как полотна в те времена были ценным товаром.
Фото: Courtesy of Sotheby’s
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Под слоем краски знаменитого полотна Сандро Боттичелли «Муж скорбей» стоимостью $40 млн было обнаружено скрытое изображение Мадонны с младенцем. Об этом...
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