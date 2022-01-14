﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские военные покинули Казахстан

14.01.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Белорусские военные покинули Казахстан

Миссия белорусских военных в составе миротворческих сил ОДКБ в Казахстане завершена. Несколько часов назад наши военнослужащие покинули Казахстан на самолётах Военно-космических сил России. 

Они вылетели с аэродрома Житыген. Транспортировка личного состава и техники – на самолётах Ил-76. Казахстан также покинули контингенты из Армении, Таджикистана и Кыргызстана. 

Казахстанские силовики полностью контролируют ситуацию в стране, которая постепенно возвращается к привычному ритму жизни. Продолжаются задержания участников нападений, мародёров. Под стражей уже более 2000-х тысяч участников погромов и демонстраций. В Алматы при задержаниях у террористов изъято 67 единиц оружия. 

Скорректирована и сумма ущерба Казахстанскому бизнесу. Сожжено, разграблено и украдено на сумму свыше 217 миллионов долларов. Большинство вреда причинили в Алматы и объектам торговли. Также в этом городе, который был самой горячей точкой на карте беспордяков, продолжаются поиски пропавших без вести. До сих пор на связь с родными не выходят семь человек.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Миссия белорусских военных в составе миротворческих сил ОДКБ в Казахстане завершена. Несколько часов назад наши военнослужащие покинули Казахстан на самолётах...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле задержан мужчина, осквернявший фасады зданий циничными надписями
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by