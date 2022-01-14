Белорусские военные покинули Казахстан

Источник материала: ОНТ

Миссия белорусских военных в составе миротворческих сил ОДКБ в Казахстане завершена. Несколько часов назад наши военнослужащие покинули Казахстан на самолётах Военно-космических сил России.

Они вылетели с аэродрома Житыген. Транспортировка личного состава и техники – на самолётах Ил-76. Казахстан также покинули контингенты из Армении, Таджикистана и Кыргызстана.

Казахстанские силовики полностью контролируют ситуацию в стране, которая постепенно возвращается к привычному ритму жизни. Продолжаются задержания участников нападений, мародёров. Под стражей уже более 2000-х тысяч участников погромов и демонстраций. В Алматы при задержаниях у террористов изъято 67 единиц оружия.

Скорректирована и сумма ущерба Казахстанскому бизнесу. Сожжено, разграблено и украдено на сумму свыше 217 миллионов долларов. Большинство вреда причинили в Алматы и объектам торговли. Также в этом городе, который был самой горячей точкой на карте беспордяков, продолжаются поиски пропавших без вести. До сих пор на связь с родными не выходят семь человек.

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