﻿ В Гомеле задержан мужчина, осквернявший фасады зданий циничными надписями. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гомеле задержан мужчина, осквернявший фасады зданий циничными надписями

14.01.2022 12:53 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержан мужчина, осквернявший фасады зданий циничными надписями. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

"Оперативники Новобелицкого РОВД Гомеля установили и задержали несудимого 38-летнего гомельчанина. Мужчина на протяжении 2020 и 2021 годов нанес на фасады зданий более 20 циничных надписей, оскорбляющих действующую власть и правоохранительные органы", - рассказали в УВД.

После окончания электоральной компании в августе 2020 года горожанин подписался на экстремистские Telegram-каналы. Информацию деструктивной направленности активно пересылал друзьям и знакомым. Затем, купив баллончики с краской, в состоянии алкогольного опьянения выходил на улицу и наносил циничные надписи на фасады зданий в Новобелицком районе Гомеля. Последний раз он совершил противоправное деяние 17 декабря прошлого года. Также в первых числах января он активно репостил из запрещенных Telegram-каналов информацию деструктивного толка по ситуации в Казахстане.

По факту осквернения зданий и иных сооружений возбуждено уголовное дело по ст. 341 УК. Фигурант также будет привлечен к административной ответственности за распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность. Гомельчанин задержан и водворен в ИВС.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Оперативники Новобелицкого РОВД Гомеля установили и задержали несудимого 38-летнего гомельчанина. Мужчина на протяжении 2020 и 2021 годов нанес на фасады зданий более...
 
Новости дня
Новости разные
 
Трех бригадиров в Ивацевичском районе обвиняют в сокрытии падежа скота
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by