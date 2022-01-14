Источник материала: БелТА

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержан мужчина, осквернявший фасады зданий циничными надписями. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

"Оперативники Новобелицкого РОВД Гомеля установили и задержали несудимого 38-летнего гомельчанина. Мужчина на протяжении 2020 и 2021 годов нанес на фасады зданий более 20 циничных надписей, оскорбляющих действующую власть и правоохранительные органы", - рассказали в УВД.

После окончания электоральной компании в августе 2020 года горожанин подписался на экстремистские Telegram-каналы. Информацию деструктивной направленности активно пересылал друзьям и знакомым. Затем, купив баллончики с краской, в состоянии алкогольного опьянения выходил на улицу и наносил циничные надписи на фасады зданий в Новобелицком районе Гомеля. Последний раз он совершил противоправное деяние 17 декабря прошлого года. Также в первых числах января он активно репостил из запрещенных Telegram-каналов информацию деструктивного толка по ситуации в Казахстане.

По факту осквернения зданий и иных сооружений возбуждено уголовное дело по ст. 341 УК. Фигурант также будет привлечен к административной ответственности за распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность. Гомельчанин задержан и водворен в ИВС.-0-