В Гродно спасатели обнаружили труп мужчины при тушении пожара в квартире

Источник материала: БелТА

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно при пожаре погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

"Сегодня в 6.01 гродненские спасатели получили сообщение о задымлении в подъезде многоэтажного дома по бульвару Ленинского Комсомола в областном центре и незамедлительно направились к месту происшествия. При проведении разведки бойцы МЧС установили, что очаг возгорания находится в квартире на 2-м этаже, входная дверь заперта изнутри. При обследовании жилища в кладовке на полу был обнаружен мужчина. Бригада скорой медицинской помощи констатировала его смерть", - рассказали в МЧС.

Выяснилось, что трагедия произошла с квартиросъемщиком 1971 года рождения. Огнем уничтожена кровать, закопчены стены и потолок в квартире. Предполагаемая причина возгорания - неосторожность при курении.

"В наступившем году при пожарах в Гродненской области погибли 7 человек. Преимущественное большинство - из-за неосторожного курения. Ни в коем случае не бросайте непогашенные сигареты на пол и не курите в постели. Окурки складывайте в пепельницу или металлическую банку, лучше всего наполненную водой. Убедитесь, что потушенная сигарета не только не горит, но и не тлеет. Не подвергайте опасности себя и тех, кто живет с вами рядом. Чтобы вовремя обнаружить возгорание и избежать пожара, установите в доме автономный пожарный извещатель", - добавили в МЧС.-0-