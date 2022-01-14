﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Отопительный котел взорвался в магазине в Дзержинске

14.01.2022 13:23 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отопительный котел взорвался в магазине в Дзержинске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"13 января в 18.38 в МЧС поступило сообщение о разрыве отопительного котла на твердом топливе без последующего горения в помещении котельной кирпичного одноэтажного здания продуктового магазина "Чабарок" Дзержинского филиала Минского облпотребобщества в городе Дзержинске Минской области по ул. Островского, 108. В результате разрыва котла повреждены стены котельной и смежных помещений магазина", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших нет. Причина разрыва котла устанавливается. -0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отопительный котел взорвался в магазине в Дзержинске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС. "13 января в 18.38...
 
Новости дня
Новости разные
 
Талай о присуждении премии "За духовное возрождение": мы видим, как важна наша миротворческая миссия
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by