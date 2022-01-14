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Отопительный котел взорвался в магазине в Дзержинске
Источник материала: БелТА
14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отопительный котел взорвался в магазине в Дзержинске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"13 января в 18.38 в МЧС поступило сообщение о разрыве отопительного котла на твердом топливе без последующего горения в помещении котельной кирпичного одноэтажного здания продуктового магазина "Чабарок" Дзержинского филиала Минского облпотребобщества в городе Дзержинске Минской области по ул. Островского, 108. В результате разрыва котла повреждены стены котельной и смежных помещений магазина", - рассказали в пресс-службе.
Пострадавших нет. Причина разрыва котла устанавливается. -0-
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14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отопительный котел взорвался в магазине в Дзержинске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС. "13 января в 18.38...
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