Источник материала: БелТА

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отопительный котел взорвался в магазине в Дзержинске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"13 января в 18.38 в МЧС поступило сообщение о разрыве отопительного котла на твердом топливе без последующего горения в помещении котельной кирпичного одноэтажного здания продуктового магазина "Чабарок" Дзержинского филиала Минского облпотребобщества в городе Дзержинске Минской области по ул. Островского, 108. В результате разрыва котла повреждены стены котельной и смежных помещений магазина", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших нет. Причина разрыва котла устанавливается. -0-