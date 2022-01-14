Источник материала: БелТА

Благотворительному фонду имени Алексея Талая присуждена премия Президента "За духовное возрождение" за особые заслуги в воплощении идей гуманизма, реализацию благотворительных проектов, направленных на сохранение исторической памяти и традиций, поддержку детей, пострадавших от военных действий. Паралимпийца, рекордсмена мира и Европы по плаванию, общественного деятеля Алексея Талая знают многие не только в Беларуси, но и за ее пределами. Своим примером он доказывает, что в жизни нет преград, которые нельзя было бы преодолеть. О жизненной позиции и эмоциях от полученной награды Алексей Талай рассказал корреспонденту БЕЛТА.

- Для нас премия очень важна: для меня и всей нашей команды, для людей, занимавшихся грандиозными общенациональными проектами. Это, в частности, такие проекты, как "Дети Беларуси - ветеранам и будущим поколениям", гуманитарная миссия белорусского народа в Донбасс, которую взял на себя наш Благотворительный фонд. Очень рад, что благодаря подписанным документам о взаимодействии мы смогли реализовать вместе с Министерством образования, Министерством культуры и Министерством труда и социальной защиты многие важные проекты в Год народного единства. Например, с Минтруда мы провели серию встреч, направленную на реабилитацию и социальную адаптацию детей, граждан с ограниченными возможностями. Я лично посетил многие центры дневного пребывания инвалидов, поделился собственным жизненным опытом, отвечал на вопросы. Мы отчетливо осознаем свою роль в судьбе Отечества и понимаем, что только общими усилиями сможем добиться успеха, чтобы в этом быстро меняющемся мире и в условиях внешней агрессии сохранить мир - то достояние, которое обрел народ Беларуси, - и дальше растить наших детей и внуков.





Именно на это нацелены все усилия Благотворительного фонда. Укрепить дух нашей страны, вспомнить о героическом подвиге советского народа, великих ветеранах-партизанах. Отметить героический подвиг в годы Великой Отечественной войны мы смогли вместе с детьми из всех регионов страны, которые написали эссе на эту тему, составившие 45 томов. Во время церемонии награждения я вручил это коллекционное издание (самое большое в мире, написанное детьми) главе государства как дар от подрастающего поколения, от детей, родившихся в современной счастливой Беларуси. Получить от Президента награду, знать, что наш труд замечен, - огромный праздник для всех нас, для коллектива Благотворительного фонда и всей моей семьи.

Вместе с тем столь высокая оценка не повод почивать на лаврах. Еще многое предстоит сделать. Скоро мы отправимся со второй гуманитарной командировкой в Донбасс к детям-инвалидам, сиротам, постараемся посетить детские дома. Именно эта деятельность и была отмечена главой государства. Помогать тем, кому сейчас нелегко, кому больно, вытереть детские слезы и передать слова огромной поддержки от всего белорусского народа. Я очень счастлив и для меня великая честь представлять Беларусь в Донбассе, где до сих пор горе, женские слезы, где нужен мир. Мы будем молиться за мир, и я призываю всех людей, особенно в Год исторической памяти, встрепенуться, вспомнить, кто мы есть, и занять достойное место в мире с нашими ближайшими друзьями, соратниками, союзниками. Мы видим, как важна сегодня миротворческая миссия, которую мы несем. В эти дни наши миротворцы вернулись из Казахстана. Мы - общественники, спортсмены, народ Беларуси - поддерживали их и ждали возвращения домой.

- Ситуация в августе 2020 года в Беларуси, недавние события в Казахстане в очередной раз показали, как хрупок мир и насколько важно быть едиными. На ваш взгляд, в чем сила единства?

- В единстве заложена огромная сила. Это отчетливо осознаешь, когда находишься на войне. Мы были в Донбассе, на Саур-Могиле, где погибли молодые ребята вследствие вооруженного государственного переворота в Киеве. Вот они, последствия. Уже 8 лет не стихают боевые действия, продолжают гибнуть люди. Поэтому сейчас мы, мудрые люди, объединившись, взявшись за руки, будем беречь то, что имеем, и, конечно же, будем сообща приумножать достояние Отечества.





- Никто не мог подумать, что через 80 лет нам также придется сохранять историческую память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, в том числе прописывать это в Основном законе. На ваш взгляд, каким должен быть вклад каждого из нас в то, чтобы память об этом величественном подвиге жила вечно?

- Осознав всю опасность и угрозу информационной интервенции на наше пространство, увидев те технологии, которыми сегодня пытаются зомбировать нашу молодежь и детей, мы стали думать, как же создать связь поколений, защитить историческую память, обозначить место и подвиг советского солдата. Чтобы никто и никогда в жизни не смог перекодировать нашу молодежь, направить ее по ложному пути. Именно поэтому мы и запустили в Год народного единства общенациональный проект "Дети суверенной Беларуси - ветеранам и будущим поколениям". Вместе с Министерством образования мы призвали учителей, педагогов со всей страны вместе с детьми писать эссе на тему Великой Отечественной войны, чтобы ребята вместе с папами и мамами вспомнили, что рассказывал уже ушедший из жизни прадед - ветеран войны, которого они, возможно, даже и не видели. Сегодня эти истории о героическом подвиге передаются из уст в уста. Теперь все это осталось и на бумаге. И уже ни один западный политтехнолог не сможет у нас этого отнять. Сегодня эти 45 томов находятся у главы государства. Ими заинтересовалась и с огромной радостью ждет в свою коллекцию Национальная библиотека Беларуси. А как ждут это издание в школах, университетах! И это уже не вырубишь топором. Это останется в сердцах и душах тысяч детей, принявших участие в этом общенациональном республиканском проекте. Тысячи эссе, воспоминаний о тех годах лихолетий.

Закрепление в Конституции необходимости сохранения исторической правды о ВОВ важно на стратегическую перспективу. Мне как члену Конституционной комиссии стало поступать много сигналов от граждан, которые хотят усилить эту позицию. Все это направлено на обретение нашими детьми и молодежью фундаментального понимания основ жизни, если хотите. Понимания того, что в этом мире существуют в том числе агрессивно настроенные государственные структуры и образования. Что только собственным трудом и стараниями можно быть конкурентоспособным в этом мире и только объединившись мы сможем и дальше отстаивать суверенитет и независимость нашей страны.

Молодежь должна осознать святую обязанность стараться, заниматься в школе, университете, набираться знаний, мудрости, ведь совсем скоро им придется столкнуться с угрозами внешнего мира, и тогда от их быстрых, грамотно принимаемых решений будет зависеть судьба нашей страны. Понимая, насколько мы были рядом с этой пропастью в августе 2020 года, когда все могло просто рухнуть и скатиться в гражданскую войну, а мы могли потерять свой суверенитет и субъектность, конечно же, многие встрепенулись. В том числе и Благотворительный фонд выбрал стратегическую направленность - работу с детьми, молодежью, укрепление исторической памяти, всего того, что касается Великой Отечественной войны, чтобы дети и молодежь это понимали. Это святое для нас и фундамент их будущего. Если мы забудем все это, плюнем в прошлое, на подвиги и миллионы жизней, отданных на алтарь Победы и нашей сегодняшней жизни, мы можем исчезнуть с лица земли. Потому откровенные разговоры, общение и бесконечные командировки по всей стране. И мы будем продолжать это делать.

- Можно ли говорить, что нам удалось выстоять под напором внешней агрессии благодаря тому, что у нас течет кровь предков-победителей?

- Общаясь с детьми, я стараюсь передать им опыт наших предков, чтобы они осознали, кем являются. А они - потомки победителей, в их жилах течет кровь героев, шедших на танковый таран, грудью на амбразуру, тех миллионов солдат и офицеров, которые шли в бой, освобождая нашу родную землю во благо будущих поколений, во благо страны - нашей Беларуси, тогда в составе Советского Союза. В Год исторической памяти ко Дню Победы будут установлены монументы солдатам Великой Отечественной войны в городах-героях Бресте, Минске и Москве. Три одинаковых памятника ветеранам от благодарных поколений, детей, собиравших монетки в их сплав. Это еще одна ниточка, связующая поколения. Они никогда не забудут, как в 1-м классе принесли монетку, а она через некоторое время попадет в сплав для памятника в честь героев великой войны.





Они вспоминают своих героев. Вот это будоражит кровь, переданную им от прадедов, которая уже течет в их жилах, чтобы они передали ее своим внукам. Они хранят их ордена, медали, письма с фронта и черпают силу в этом. И, конечно, никому они нашу страну в обиду не дадут ни через 5, ни через 10, ни через 20 лет. Мы едины, а когда мы едины - мы непобедимы. И мы благодарны Александру Григорьевичу Лукашенко за его искреннее и трепетное отношение к этому празднику - Дню Победы.

Светлана СУХАРКО,

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