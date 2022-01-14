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Талай о присуждении премии "За духовное возрождение": мы видим, как важна наша миротворческая миссия

14.01.2022 13:23 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Благотворительному фонду имени Алексея Талая присуждена премия Президента "За духовное возрождение" за особые заслуги в воплощении идей гуманизма, реализацию благотворительных проектов, направленных на сохранение исторической памяти и традиций, поддержку детей, пострадавших от военных действий. Паралимпийца, рекордсмена мира и Европы по плаванию, общественного деятеля Алексея Талая знают многие не только в Беларуси, но и за ее пределами. Своим примером он доказывает, что в жизни нет преград, которые нельзя было бы преодолеть. О жизненной позиции и эмоциях от полученной награды Алексей Талай рассказал корреспонденту БЕЛТА.

- Для нас премия очень важна: для меня и всей нашей команды, для людей, занимавшихся грандиозными общенациональными проектами. Это, в частности, такие проекты, как "Дети Беларуси - ветеранам и будущим поколениям", гуманитарная миссия белорусского народа в Донбасс, которую взял на себя наш Благотворительный фонд. Очень рад, что благодаря подписанным документам о взаимодействии мы смогли реализовать вместе с Министерством образования, Министерством культуры и Министерством труда и социальной защиты многие важные проекты в Год народного единства. Например, с Минтруда мы провели серию встреч, направленную на реабилитацию и социальную адаптацию детей, граждан с ограниченными возможностями. Я лично посетил многие центры дневного пребывания инвалидов, поделился собственным жизненным опытом, отвечал на вопросы. Мы отчетливо осознаем свою роль в судьбе Отечества и понимаем, что только общими усилиями сможем добиться успеха, чтобы в этом быстро меняющемся мире и в условиях внешней агрессии сохранить мир - то достояние, которое обрел народ Беларуси, - и дальше растить наших детей и внуков.

Талай о присуждении премии "За духовное возрождение": мы видим, как важна наша миротворческая миссия

Именно на это нацелены все усилия Благотворительного фонда. Укрепить дух нашей страны, вспомнить о героическом подвиге советского народа, великих ветеранах-партизанах. Отметить героический подвиг в годы Великой Отечественной войны мы смогли вместе с детьми из всех регионов страны, которые написали эссе на эту тему, составившие 45 томов. Во время церемонии награждения я вручил это коллекционное издание (самое большое в мире, написанное детьми) главе государства как дар от подрастающего поколения, от детей, родившихся в современной счастливой Беларуси. Получить от Президента награду, знать, что наш труд замечен, - огромный праздник для всех нас, для коллектива Благотворительного фонда и всей моей семьи.

Вместе с тем столь высокая оценка не повод почивать на лаврах. Еще многое предстоит сделать. Скоро мы отправимся со второй гуманитарной командировкой в Донбасс к детям-инвалидам, сиротам, постараемся посетить детские дома. Именно эта деятельность и была отмечена главой государства. Помогать тем, кому сейчас нелегко, кому больно, вытереть детские слезы и передать слова огромной поддержки от всего белорусского народа. Я очень счастлив и для меня великая честь представлять Беларусь в Донбассе, где до сих пор горе, женские слезы, где нужен мир. Мы будем молиться за мир, и я призываю всех людей, особенно в Год исторической памяти, встрепенуться, вспомнить, кто мы есть, и занять достойное место в мире с нашими ближайшими друзьями, соратниками, союзниками. Мы видим, как важна сегодня миротворческая миссия, которую мы несем. В эти дни наши миротворцы вернулись из Казахстана. Мы - общественники, спортсмены, народ Беларуси - поддерживали их и ждали возвращения домой.

- Ситуация в августе 2020 года в Беларуси, недавние события в Казахстане в очередной раз показали, как хрупок мир и насколько важно быть едиными. На ваш взгляд, в чем сила единства?

- В единстве заложена огромная сила. Это отчетливо осознаешь, когда находишься на войне. Мы были в Донбассе, на Саур-Могиле, где погибли молодые ребята вследствие вооруженного государственного переворота в Киеве. Вот они, последствия. Уже 8 лет не стихают боевые действия, продолжают гибнуть люди. Поэтому сейчас мы, мудрые люди, объединившись, взявшись за руки, будем беречь то, что имеем, и, конечно же, будем сообща приумножать достояние Отечества.

Талай о присуждении премии "За духовное возрождение": мы видим, как важна наша миротворческая миссия

- Никто не мог подумать, что через 80 лет нам также придется сохранять историческую память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, в том числе прописывать это в Основном законе. На ваш взгляд, каким должен быть вклад каждого из нас в то, чтобы память об этом величественном подвиге жила вечно?

- Осознав всю опасность и угрозу информационной интервенции на наше пространство, увидев те технологии, которыми сегодня пытаются зомбировать нашу молодежь и детей, мы стали думать, как же создать связь поколений, защитить историческую память, обозначить место и подвиг советского солдата. Чтобы никто и никогда в жизни не смог перекодировать нашу молодежь, направить ее по ложному пути. Именно поэтому мы и запустили в Год народного единства общенациональный проект "Дети суверенной Беларуси - ветеранам и будущим поколениям". Вместе с Министерством образования мы призвали учителей, педагогов со всей страны вместе с детьми писать эссе на тему Великой Отечественной войны, чтобы ребята вместе с папами и мамами вспомнили, что рассказывал уже ушедший из жизни прадед - ветеран войны, которого они, возможно, даже и не видели. Сегодня эти истории о героическом подвиге передаются из уст в уста. Теперь все это осталось и на бумаге. И уже ни один западный политтехнолог не сможет у нас этого отнять. Сегодня эти 45 томов находятся у главы государства. Ими заинтересовалась и с огромной радостью ждет в свою коллекцию Национальная библиотека Беларуси. А как ждут это издание в школах, университетах! И это уже не вырубишь топором. Это останется в сердцах и душах тысяч детей, принявших участие в этом общенациональном республиканском проекте. Тысячи эссе, воспоминаний о тех годах лихолетий.

Закрепление в Конституции необходимости сохранения исторической правды о ВОВ важно на стратегическую перспективу. Мне как члену Конституционной комиссии стало поступать много сигналов от граждан, которые хотят усилить эту позицию. Все это направлено на обретение нашими детьми и молодежью фундаментального понимания основ жизни, если хотите. Понимания того, что в этом мире существуют в том числе агрессивно настроенные государственные структуры и образования. Что только собственным трудом и стараниями можно быть конкурентоспособным в этом мире и только объединившись мы сможем и дальше отстаивать суверенитет и независимость нашей страны.

Молодежь должна осознать святую обязанность стараться, заниматься в школе, университете, набираться знаний, мудрости, ведь совсем скоро им придется столкнуться с угрозами внешнего мира, и тогда от их быстрых, грамотно принимаемых решений будет зависеть судьба нашей страны. Понимая, насколько мы были рядом с этой пропастью в августе 2020 года, когда все могло просто рухнуть и скатиться в гражданскую войну, а мы могли потерять свой суверенитет и субъектность, конечно же, многие встрепенулись. В том числе и Благотворительный фонд выбрал стратегическую направленность - работу с детьми, молодежью, укрепление исторической памяти, всего того, что касается Великой Отечественной войны, чтобы дети и молодежь это понимали. Это святое для нас и фундамент их будущего. Если мы забудем все это, плюнем в прошлое, на подвиги и миллионы жизней, отданных на алтарь Победы и нашей сегодняшней жизни, мы можем исчезнуть с лица земли. Потому откровенные разговоры, общение и бесконечные командировки по всей стране. И мы будем продолжать это делать.

- Можно ли говорить, что нам удалось выстоять под напором внешней агрессии благодаря тому, что у нас течет кровь предков-победителей?

- Общаясь с детьми, я стараюсь передать им опыт наших предков, чтобы они осознали, кем являются. А они - потомки победителей, в их жилах течет кровь героев, шедших на танковый таран, грудью на амбразуру, тех миллионов солдат и офицеров, которые шли в бой, освобождая нашу родную землю во благо будущих поколений, во благо страны - нашей Беларуси, тогда в составе Советского Союза. В Год исторической памяти ко Дню Победы будут установлены монументы солдатам Великой Отечественной войны в городах-героях Бресте, Минске и Москве. Три одинаковых памятника ветеранам от благодарных поколений, детей, собиравших монетки в их сплав. Это еще одна ниточка, связующая поколения. Они никогда не забудут, как в 1-м классе принесли монетку, а она через некоторое время попадет в сплав для памятника в честь героев великой войны.

Талай о присуждении премии "За духовное возрождение": мы видим, как важна наша миротворческая миссия

Они вспоминают своих героев. Вот это будоражит кровь, переданную им от прадедов, которая уже течет в их жилах, чтобы они передали ее своим внукам. Они хранят их ордена, медали, письма с фронта и черпают силу в этом. И, конечно, никому они нашу страну в обиду не дадут ни через 5, ни через 10, ни через 20 лет. Мы едины, а когда мы едины - мы непобедимы. И мы благодарны Александру Григорьевичу Лукашенко за его искреннее и трепетное отношение к этому празднику - Дню Победы.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Паралимпийца, рекордсмена мира и Европы по плаванию, общественного деятеля Алексея Талая знают многие не только в Беларуси, но и за ее пределами.
 
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