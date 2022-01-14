Доллар и евро пошли вверх: узнайте курсы валют на 14 января 2022

Источник материала: Myfin

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фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0123 рубля до 2.5678, что составило 0.48%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0514 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0148 (0.51%), на 14 января 2022 курс составил 2.9445. По итогам месяца евро вырос на 0.1051 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0313 рублей (0.91%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0307 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 92 386 700 32 934 600 43 675 200

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.52 – 2.565 рублей, курс продажи доллара 2.57 – 2.621. Евро можно было продать в диапазоне 2.8 – 2.94 рублей, купить – 2.948 – 3..

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =76.3 (стоимость 1 доллара равна 76.3 российских рублей),

=76.3 (стоимость 1 доллара равна 76.3 российских рублей), EUR/USD =1.149 (1 евро стоит 1.149 доллар),

=1.149 (1 евро стоит 1.149 доллар), EUR/RUB =86.73 (86.73 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.