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Доллар и евро пошли вверх: узнайте курсы валют на 14 января 2022

14.01.2022 13:31 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

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фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0123 рубля до 2.5678, что составило 0.48%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0514 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0148 (0.51%), на 14 января 2022 курс составил 2.9445. По итогам месяца евро вырос на 0.1051 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0313 рублей (0.91%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0307 рублей.

Объём торгов в BYN
Доллар Евро Российский рубль
92 386 700 32 934 600 43 675 200

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.52 – 2.565 рублей, курс продажи доллара 2.57 – 2.621. Евро можно было продать в диапазоне 2.8 – 2.94 рублей, купить – 2.948 – 3..

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

  • USD/RUB=76.3 (стоимость 1 доллара равна 76.3 российских рублей),
  • EUR/USD=1.149 (1 евро стоит 1.149 доллар),
  • EUR/RUB=86.73 (86.73 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси, установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице.

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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14 января 2022 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.5678, курс евро 2.9445, курс российского рубля (100 RUB)...
 
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