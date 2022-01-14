Доллар и евро пошли вверх: узнайте курсы валют на 14 января 2022

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились ростом на 0.0123 рубля до 2.5678,
что составило 0.48%.
Всего за месяц доллар укрепился на 0.0514 рублей.
Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к
рублю на 0.0148 (0.51%), на 14 января 2022 курс составил 2.9445. По итогам месяца
евро вырос на 0.1051 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ослаблением на 0.0313 рублей (0.91%). За месяц средневзвешенный курс
рубля уменьшился всего на 0.0307 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
92 386 700
32 934 600
43 675 200
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 2.52 – 2.565 рублей, курс продажи доллара 2.57 – 2.621.
Евро можно было продать в диапазоне 2.8 – 2.94 рублей, купить – 2.948 – 3..
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=76.3 (стоимость 1 доллара равна 76.3 российских рублей),