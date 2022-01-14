﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Барановичах поезд сбил учащегося колледжа

14.01.2022 13:35 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

14 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах учащийся колледжа попал под поезд, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

По данным следствия, инцидент произошел утром 13 января. На железнодорожных путях рабочий обнаружил лежавшего без сознания юношу. Мужчина вызвал скорую медицинскую помощь. Молодого человека госпитализировали.

Следственно-оперативная группа установила, что 17-летний учащийся колледжа шел на учебу и слушал музыку в наушниках. Когда он переходил железнодорожные пути, его задел двигавшийся поезд. От удара парень упал, получил травмы ног и головы и потерял сознание. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и работники железнодорожной станции, назначена судебно-медицинская экспертиза. Исходя из оценки телесных повреждений, материалы для проведения дальнейшей проверки переданы органу дознания", - дополнили в СК.-0-

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным следствия, инцидент произошел утром 13 января. На железнодорожных путях рабочий обнаружил лежавшего без сознания юношу. Мужчина вызвал скорую...
 
Новости дня
Новости разные
 
Отопительный котел взорвался в магазине в Дзержинске
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by