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ГАИ нашла водителя, скрывшегося после смертельного наезда на пешехода в Бешенковичском районе

14.01.2022 13:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ Витебской области установили водителя, скрывшегося с места ДТП со смертельным исходом в Бешенковичском районе, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УГАИ Витебского облисполкома.

Около 20 часов 29 декабря 2021 года в деревне Пятигорск был обнаружен труп местного жителя с травмами, характерными для ДТП. Водитель, совершивший наезд, с места аварии скрылся. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники розыска УГАИ и уголовного розыска УВД Витебского облисполкома выяснили обстоятельства происшествия. Правоохранители установили, что смертельный наезд совершил 49-летний витебчанин, управлявший автомобилем Nissan. Водитель пояснил, что покинул место ДТП, так как побоялся понести ответственность за совершенные действия.

В связи с гибелью пешехода возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК.

Госавтоинспекция напоминает, что категорически запрещено покидать место ДТП. Равнодушие водителей, скрывшихся с места происшествия, часто стоит самого дорогого - человеческой жизни. Виновного рано или поздно находят, а оставление места происшествия лишь усугубляет ситуацию.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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14 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ Витебской области установили водителя, скрывшегося с места ДТП со смертельным...
 
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