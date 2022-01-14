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Дядя с племянником хранили на даче в Лепельском районе более 2 кг марихуаны

14.01.2022 14:25 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Лепельском районе дядя с племянником хранили на даче более 2 кг марихуаны, их задержала местная милиция, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Мужчины 44 и 30 лет были остановлены милиционерами во время транспортировки очередной партии наркотиков. Но настоящая картина их семейного промысла стала понятна после обыска в дачном доме старшего из родственников.

"Сельский дом в глухой деревне был превращен в склад марихуаны. Ее мужчины разместили в трехлитровых банках, которые были плотно закрыты крышками. Лепельчане тщательно следили за сохранностью урожая: минимум раз в неделю приезжали на место хранения наркотиков, чтобы протопить жилище. Всего изъято более 2 кг запрещенных веществ", - рассказали в УВД.

Семена мужчины приобрели у знакомых, потом подальше от людей засеяли поле наркосодержащими растениями и собрали внушительный урожай. Подозреваемые задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело. Милиционеры также проверяют на причастность к сбыту марихуаны.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Мужчины 44 и 30 лет были остановлены милиционерами во время транспортировки очередной партии наркотиков. Но настоящая картина их семейного промысла стала понятна...
 
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