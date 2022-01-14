|
Хлебзаводы Украины оказались на грани закрытия из-за роста цен на газ
Источник материала: ОНТ
Хлебозаводы Украины на грани закрытия. Причина – рост цен на газ.
Как пояснили в управляющей организации, в ожидании поставок дешевого газа большинство хлебозаводов купили топливо только на первую половину января. Заводы могут остановиться уже этой зимой, что приведет к дефициту продукции в украинских магазинах.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хлебозаводы Украины на грани закрытия. Причина – рост цен на газ. Как пояснили в управляющей организации, в ожидании поставок дешевого газа большинство...
|
Архив (Разное)