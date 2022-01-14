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Хлебзаводы Украины оказались на грани закрытия из-за роста цен на газ

14.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хлебзаводы Украины оказались на грани закрытия из-за роста цен на газ

Хлебозаводы Украины на грани закрытия. Причина – рост цен на газ.

Как пояснили в управляющей организации, в ожидании поставок дешевого газа большинство хлебозаводов купили топливо только на первую половину января. Заводы могут остановиться уже этой зимой, что приведет к дефициту продукции в украинских магазинах.

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Хлебозаводы Украины на грани закрытия. Причина – рост цен на газ. Как пояснили в управляющей организации, в ожидании поставок дешевого газа большинство...
 
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