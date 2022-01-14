Последствия сильнейшего ветра в Минске: в МЧС поступают сообщения о повреждениях

Источник материала: ОНТ

Минске: в МЧС поступают сообщения о повреждениях" class="one-news__figure-img">

В МЧС поступают сообщения о повреждении шиферных кровель из-за ветра, конструкций в Гродненской, Минской областях, Минске.



фото: МЧС Беларуси



фото: МЧС Беларуси

Сотрудники МЧС в Минске убирают конструкции, упавшие на дороги, распиливают поваленные деревья. Коммунальные службы также работают.



фото: БЕЛТА



фото:БЕЛТА

фото:БЕЛТА

Ранее мы писали , что на 14 января синоптики объявили красный уровень опасности из-за сильного ветра.

Главное фото: МЧС Беларуси

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