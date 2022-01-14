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Последствия сильнейшего ветра в Минске: в МЧС поступают сообщения о повреждениях

14.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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В МЧС поступают сообщения о повреждении шиферных кровель из-за ветра, конструкций в Гродненской, Минской областях, Минске.


фото: МЧС Беларуси


фото: МЧС Беларуси

Сотрудники МЧС в Минске убирают конструкции, упавшие на дороги, распиливают поваленные деревья. Коммунальные службы также работают.


фото: БЕЛТА


фото:БЕЛТА    
фото:БЕЛТА 

Ранее мы писали, что на 14 января синоптики объявили красный уровень опасности из-за сильного ветра.

Главное фото: МЧС Беларуси

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Теги: Минск
 
 
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В МЧС поступают сообщения о повреждении шиферных кровель из-за ветра, конструкций в Гродненской, Минской областях, Минске. фото: МЧС Беларуси фото: МЧС Беларуси...
 
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