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Последствия сильнейшего ветра в Минске: в МЧС поступают сообщения о повреждениях
Источник материала: ОНТМинске: в МЧС поступают сообщения о повреждениях" class="one-news__figure-img">
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Сотрудники МЧС в Минске убирают конструкции, упавшие на дороги, распиливают поваленные деревья. Коммунальные службы также работают.
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Главное фото: МЧС Беларуси
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В МЧС поступают сообщения о повреждении шиферных кровель из-за ветра, конструкций в Гродненской, Минской областях, Минске. фото: МЧС Беларуси фото: МЧС Беларуси...
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