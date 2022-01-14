Лукашенко наградил спортсменов за достижения на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ, в соответствии с которым орденами и медалями были награждены представители спортивной сферы. Они были за достижение высоких результатов на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио (Япония). Об этом информирует «Пул Первого».

Ордена Отечества III степени удостоены Иван Литвинович (спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по прыжкам на батуте), Марина Литвинчук (тренер спортивной команды МВД), Маргарита Махнева (спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по гребле на байдарках и каноэ), Ольга Худенко и Надежда Попок (инструкторы по спорту спортивной команды МВД).

Магомедхабиб Кадимагомедов (спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по вольной борьбе) награжден орденом Почета. Этой же награды удостоен Максим Недосеков (спортсмен-инструктор Спортивного комитета Вооруженных Сил Беларуси).

Егор Щелканов и Елизавета Петренко (спортсмены-инструкторы национальной команды Республики Беларусь по инваспорту) награждены медалями «За трудовые заслуги».

Почетного звания «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь» удостоены спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по инваспорту Игорю Бокий и спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по художественной гимнастике Алина Горносько.

Фото: Pixabay

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