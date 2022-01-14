Как часто нужно менять подгузники ребенку?

Источник материала: ОНТ

Как и когда менять подгузники младенцам? В рубрике «Формула здоровья» программы «Наше утро» на ОНТ об этом рассказали председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов и заместитель главного врача по медицинской части городской детской поликлиники №23 г. Минска Татьяна Лазовская.

Как часто нужно менять подгузник новорожденному и может ли он нанест вред малышу? Конечно, это спасательное средство, которое обеспечивает дополнительный комфорт маме и новорожденному. Без этого атрибута в первые месяцы рождения малыша обойтись сложно. Но все зависит от качества или вида гигиенических аксессуаров, а также возраста младенцев.

Представительницы прекрасного пола имеют на этот счет 3 мнения: подгузники стоит менять после полного заполнения, после каждого испражнения или через поределенные интервалы времени вне зависимости от того, заполнен он или нет. Но необходимо учитывать, если кроха крепко спит, не стоит его будить ради запланированной замены подгузники.

Подробности смотрите в видео:





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