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Митрополит Вениамин передал освященную хоругвь для МЧС

14.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Митрополит Вениамин передал освященную хоругвь для МЧС

Символ доблести, чести и веры. Патриарший Экзарх всея Беларуси передал освященную хоругвь для МЧС.

Этот древний символ воинской славы вдохновлял воинов на исполнение долга. Сейчас эта традиция в нашей стране возрождается, у многих воинских коллективах уже есть церковное знамя. Сегодня хоругвь появилась и у спасателей. Она будет служить напоминанием каждому работнику МЧС о священном долге преданно служить стране и спасать человеческие жизни.

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси: «Матерь божья, которая изображена на хоругви, является небесной покровительницей министерства и как икона минуется неопалимая крапина, неопалимый куст. Который горел и не сгорал. Так и это изображение будет вдохновлять наших сотрудников МЧС, чтобы они преодолевали огонь, воду и достигали цели, спасая жизни людей».

Для ведомства вручение хоругви – ещё один шаг на пути взаимодействия с духовными институтами. В прошлом году подписано соглашение о сотрудничестве между Белорусской православной церковью и МЧС. За это время провели ряд совместных акций. Так, во Всехсвяцком храме Минска появилась капсула с землей с мест гибели и захоронения работников органов МЧС, которые погибли при исполнении служебного долга.   

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Теги: Минск
 
 
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Символ доблести, чести и веры. Патриарший Экзарх всея Беларуси передал освященную хоругвь для МЧС. Этот древний символ воинской славы вдохновлял воинов на...
 
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