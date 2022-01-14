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Митрополит Вениамин передал освященную хоругвь для МЧС
Источник материала: ОНТ
Символ доблести, чести и веры. Патриарший Экзарх всея Беларуси передал освященную хоругвь для МЧС.
Этот древний символ воинской славы вдохновлял воинов на исполнение долга. Сейчас эта традиция в нашей стране возрождается, у многих воинских коллективах уже есть церковное знамя. Сегодня хоругвь появилась и у спасателей. Она будет служить напоминанием каждому работнику МЧС о священном долге преданно служить стране и спасать человеческие жизни.
Для ведомства вручение хоругви – ещё один шаг на пути взаимодействия с духовными институтами. В прошлом году подписано соглашение о сотрудничестве между Белорусской православной церковью и МЧС. За это время провели ряд совместных акций. Так, во Всехсвяцком храме Минска появилась капсула с землей с мест гибели и захоронения работников органов МЧС, которые погибли при исполнении служебного долга.
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Символ доблести, чести и веры. Патриарший Экзарх всея Беларуси передал освященную хоругвь для МЧС. Этот древний символ воинской славы вдохновлял воинов на...
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