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Канье Уэст избил фаната после просьбы об автографе

14.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Канье Уэст избил фаната после просьбы об автографе

Американский рэапер Канье Уэст напал на своего фаната после просьбы о совместном снимке и автографе. На инцидент обращают внимание Page Six и Tmz

По сведениям источников, 13 января поклонник музыканта подошел к нему на улице с просьбой дать автограф и сделать снимок. Это привело рэпера в ярость, он толкнул фаната и дважды его ударил – в шею и голову.

В Сети было опубликовано видео, которое записали сразу после нападения. На ролике мужчина лежит на земле, кричащего Уэста пытается успокоить женщина. Рэпер требует отойти от него, а после пытается скрыться.

Пресс-служба полиции Лос-Анджелеса заявила о начале расследования.


Фото: wikipedia

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Американский рэапер Канье Уэст напал на своего фаната после просьбы о совместном снимке и автографе. На инцидент обращают внимание Page Six и Tmz.  По сведениям...
 
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