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Канье Уэст избил фаната после просьбы об автографе
Источник материала: ОНТ
Американский рэапер Канье Уэст напал на своего фаната после просьбы о совместном снимке и автографе. На инцидент обращают внимание
По сведениям источников, 13 января поклонник музыканта подошел к нему на улице с просьбой дать автограф и сделать снимок. Это привело рэпера в ярость, он толкнул фаната и дважды его ударил – в шею и голову.
В Сети было опубликовано видео, которое записали сразу после нападения. На ролике мужчина лежит на земле, кричащего Уэста пытается успокоить женщина. Рэпер требует отойти от него, а после пытается скрыться.
Пресс-служба полиции Лос-Анджелеса заявила о начале расследования.
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Американский рэапер Канье Уэст напал на своего фаната после просьбы о совместном снимке и автографе. На инцидент обращают внимание Page Six и Tmz. По сведениям...
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