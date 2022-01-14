Канье Уэст избил фаната после просьбы об автографе

Источник материала: ОНТ

Американский рэапер Канье Уэст напал на своего фаната после просьбы о совместном снимке и автографе. На инцидент обращают внимание Page Six и Tmz .

По сведениям источников, 13 января поклонник музыканта подошел к нему на улице с просьбой дать автограф и сделать снимок. Это привело рэпера в ярость, он толкнул фаната и дважды его ударил – в шею и голову.

В Сети было опубликовано видео, которое записали сразу после нападения. На ролике мужчина лежит на земле, кричащего Уэста пытается успокоить женщина. Рэпер требует отойти от него, а после пытается скрыться.

Пресс-служба полиции Лос-Анджелеса заявила о начале расследования.



Фото: wikipedia

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