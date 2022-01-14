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«Наши дети»: лучших юных спортсменов поздравили в финале благотворительного марафона

14.01.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Наши дети»: лучших юных спортсменов поздравили в финале благотворительного марафона

В канун Старого Нового года акция «Наши дети» завершает своё шествие по стране. Сегодня внимание молодежи, которая достойно представила республику. В столице чествовали лучших юных спортсменов.

Это победители и призёры Олимпийских, Паралимпийских, Всемирных школьных игр и Спартакиады Союзного государства. Все соревнования проходили в прошлом году. Особые почести – юным атлетам, которые на соревнованиях в Сербии завоевали 35 медалей. Наша команда показала достойные результаты в четырех видах спорта – плавании, легкой атлетике, дзюдо и тхэквондо. Для многих юных спортсменов этот турнир стал значительным международным стартом в жизни.

За успешное выступление юным спортсменам – подарки. Это и сладкие сюрпризы, и спортивная атрибутика. С ней молодежь и дальше будет брать новые спортивные высоты.

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В канун Старого Нового года акция «Наши дети» завершает своё шествие по стране. Сегодня внимание молодежи, которая достойно представила республику. В столице...
 
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