В общественной приемной Совета Республики прошло обсуждение проекта изменений Конституции

Источник материала: ОНТ

Когда мнение каждого имеет значение. Жители Беларуси продолжают высказываться о предлагаемых изменениях в Конституцию. Способов быть услышанным предостаточно – встречи в трудовых коллективах, общественные приемные, прямые телефонные линии. Эксперты внимательно изучают все предложения и замечания.

Обсуждение главного закона страны выходит на финишную прямую – предполагается, что первые итоги подведут уже на следующей неделе. По новому проекту уже поступило 6 тысяч откликов. Эта цифра увеличивается ежечасно. Только в общественной приемной Совета Республики сегодня озвучено почти два десятка предложений. К главе верхней Палаты Парламента со своими инициативами обратились люди из разных регионов страны. Всем им не безразлично будущее Беларуси, интересует людей и положение дел на внешнем контуре и отношения страны с союзниками.

На таких встречах люди не только вносят предложения, но и просто интересуется, с чем связаны те или иные дополнения в основном законе. Несмотря на то, что мнения звучат разные, в главном белорусы едины – все новшества должны быть на благо общества и государства.

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