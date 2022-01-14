Умерла актриса из фильма Рязанова «Гараж»

Источник материала: ОНТ

Умерла вдова Андрея Мягкова, народная артистка России Анастасия Вознесенская, ей было 79 лет, сообщает РИА «Новости».

Вознесенская родилась в 1943 году в Москве. Училась в Школе-студии МХАТ вместе с Мягковым, позже за однокурсника и вышла замуж. В 1965 году актриса начала карьеру в «Современнике», а потом перешла в МХАТ.

В кино Вознесенская дебютировала в 1966 году в фильме «Майор Вихрь». Также она снималась в фильме Эльдара Рязанова «Гараж».

Фото: кадр из фильма «Гараж»





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