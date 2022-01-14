Мужчина из Полоцка погиб во время транспортировки боеприпасов

Источник материала: ОНТ

Двое мужчин в Полоцком районе перевозили боеприпасы в автомобиле, один снаряд взорвался – один из мужчин погиб, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Витебской области Оксана Лазько.

13 января днем в милицию позвонили и рассказали о том, что в лесу возле деревни Дретунь произошел взрыв боеприпаса.

Два жителя Полоцка, по данным следствия, с марта 2021 года по январь 2022 года в лесу, где раньше был полигон, незаконно хранили и перемещали не менее 8 снарядов «танковый выстрел 125 мм» – в них содержались взрывчатые вещества.

13 января, по предварительной информации, один из них взорвался при транспортировке боеприпасов – 59-летний мужчина погиб. Его 60-летний знакомый позвонил в милицию.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Следственный комитет Беларуси

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