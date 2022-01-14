Сборная России обыграла литовцев в матче ЧЕ по гандболу

Источник материала: ОНТ

В первый день чемпионата Европы по гандболу были сыграны сразу девять матчей.

Сборная России стартовала с непростой победы над литовцами со счетом 29:27. В команде Велимира Петковича самым результативным оказался полусредний польской «Вислы» Сергей Марк Косоротов. В его активе девять голов. Украинцы в первой игре крупно уступили сербам – 23:31. Будущий представитель «Мешков Бреста» Лазар Кукич отметился семью голами.

Действующие чемпионы Европы испанцы с трудом обыграли чехов — 28:26. Эдуардо Гурбиндо отличился шесть раз. Олимпийские чемпионы французы были сильнее хорватов со счетом 27:22. Уверенно стартовали на турнире в Венгрии и Словакии скандинавские команды. Шведы обыграли боснийцев, датчане разгромили черногорцев, а норвежцы не оставили шансов словакам.

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