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В Минске из-за ветра на проезжую часть опрокинулась световая композиция

14.01.2022 14:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за неблагоприятной погоды на пересечении Партизанского проспекта с улицей Центральной на проезжую часть опрокинулась объемная световая композиция МАЗ. К счастью, никто не пострадал, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В связи со случившимся ограничено движение транспорта по улице Центральной со стороны Партизанского проспекта. Сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД столицы с МЧС и администрацией Заводского района устраняют последствия инцидента. Просим учитывать информацию при планировании маршрута", - рассказали в ГАИ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"В связи со случившимся ограничено движение транспорта по улице Центральной со стороны Партизанского проспекта. Сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД столицы с...
 
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