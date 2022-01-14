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Как дорожали услуги и товары в декабре 2021-го

14.01.2022 15:39 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Как дорожали услуги и товары в декабре 2021-го
Фото: Myfin.by. Фото носит иллюстративный характер

Прирост потребительских цен:

Скриншот с сайта Нацбанка

По данным Национального банка, по регулируемым ценам и тарифам произошли такие изменения к соответствующему месяцу предыдущего года:

Скриншот с сайта Нацбанка

Замедлился в декабре и рост сезонных цен – на плодоовощную продукцию:

Скриншот с сайта Нацбанка

Максимальные и минимальные темпы прироста свободных цен и тарифов в декабре 2021 года в годовом выглядят таким образом:

Скриншот с сайта Нацбанка


В топ-5 товаров и услуг, на которые регулируемые цены в декабре в годовом выражении росли быстрее всего, вошли:

  • услуги по охране жилищ,
  • топливо,
  • ритуальные услуги
  • лекарственные препараты,
  • табачные изделия.

Скриншот с сайта Нацбанка


Общая характеристика изменения потребительских цен

Динамика потребительских цен, к соответствующему месяцу предыдущего года, такова:


Скриншот с сайта Нацбанка


 
 
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В Беларуси в декабре 2021 года годовой прирост потребительских цен составил 9,97%. Статистика за декабрь прошлого года приведена Нацбанком в обзоре инфляции....
 
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