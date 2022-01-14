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Как дорожали услуги и товары в декабре 2021-го
Источник материала: Myfin
Прирост потребительских цен:
По данным Национального банка, по регулируемым ценам и тарифам произошли такие изменения к соответствующему месяцу предыдущего года:
Замедлился в декабре и рост сезонных цен – на плодоовощную продукцию:
Максимальные и минимальные темпы прироста свободных цен и тарифов в декабре 2021 года в годовом выглядят таким образом:
В топ-5 товаров и услуг, на которые регулируемые цены в декабре в годовом выражении росли быстрее всего, вошли:
Общая характеристика изменения потребительских цен
Динамика потребительских цен, к соответствующему месяцу предыдущего года, такова:
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В Беларуси в декабре 2021 года годовой прирост потребительских цен составил 9,97%. Статистика за декабрь прошлого года приведена Нацбанком в обзоре инфляции....
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