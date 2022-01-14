Как дорожали услуги и товары в декабре 2021-го

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by. Фото носит иллюстративный характер

Прирост потребительских цен:

Скриншот с сайта Нацбанка

По данным Национального банка, по регулируемым ценам и тарифам произошли такие изменения к соответствующему месяцу предыдущего года:

Скриншот с сайта Нацбанка

Замедлился в декабре и рост сезонных цен – на плодоовощную продукцию:

Скриншот с сайта Нацбанка

Максимальные и минимальные темпы прироста свободных цен и тарифов в декабре 2021 года в годовом выглядят таким образом:

Скриншот с сайта Нацбанка





В топ-5 товаров и услуг, на которые регулируемые цены в декабре в годовом выражении росли быстрее всего, вошли:

услуги по охране жилищ,

топливо,

ритуальные услуги

лекарственные препараты,

табачные изделия.

Скриншот с сайта Нацбанка





Общая характеристика изменения потребительских цен

Динамика потребительских цен, к соответствующему месяцу предыдущего года, такова:



Скриншот с сайта Нацбанка



