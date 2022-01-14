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ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода произошло на ул.Ванеева в Минске

14.01.2022 15:43 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода произошло на улице Ванеева в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

На месте работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД.

Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута и быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута и быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов.
 
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