|
ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода произошло на ул.Ванеева в Минске
Источник материала: БелТА
14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода произошло на улице Ванеева в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
На месте работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД.
Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута и быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута и быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов.
|
Архив (Разное)