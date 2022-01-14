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Возле Дзержинска перевернулся автомобиль, пассажир скончался в больнице

14.01.2022 15:43 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возле Дзержинска перевернулся автомобиль, пассажир скончался в больнице. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"13 января в 9.50 в МЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля, водитель которого не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся возле города Дзержинска Минской области", - рассказали в пресс-службе.

Работники МЧС проводили работы по деблокировке пассажира 1983 года рождения, который в 12.44 от полученных травм скончался в учреждении здравоохранения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Работники МЧС проводили работы по деблокировке пассажира 1983 года рождения, который в 12.44 от полученных травм скончался в учреждении здравоохранения.
 
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