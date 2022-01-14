﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Стихия повредила крыши домов и школы искусств в Витебской области

14.01.2022 15:43 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

14 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Из-за сильного ветра в Миорском и Ушачском районах повреждены кровли двух частных жилых домов, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

В Лепеле повреждена крыша детской школы искусств. Также пострадал один автомобиль.

В результате порывистого ветра никто не пострадал. Проводятся восстановительные работы.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лепеле повреждена крыша детской школы искусств. Также пострадал один автомобиль.
 
Новости дня
Новости разные
 
Житель Жодино предстанет перед судом за оскорбление погибшего сотрудника КГБ
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by