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Стихия повредила крыши домов и школы искусств в Витебской области
Источник материала: БелТА
14 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Из-за сильного ветра в Миорском и Ушачском районах повреждены кровли двух частных жилых домов, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
В Лепеле повреждена крыша детской школы искусств. Также пострадал один автомобиль.
В результате порывистого ветра никто не пострадал. Проводятся восстановительные работы.-0-
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В Лепеле повреждена крыша детской школы искусств. Также пострадал один автомобиль.
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