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Нетрезвый гомельчанин повредил 4 автомобиля

14.01.2022 15:49 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле милиционеры задержали мужчину, который повредил четыре автомобиля во дворе жилого дома, сообщили БЕЛТА в областном управлении Департамента охраны.

Информация о том, что неизвестный поцарапал, повредил зеркала и оставил вмятины на автомобилях, припаркованных во дворе, поступила в милицию от жителей дома по ул. Свиридова Гомеля.

Экипаж Железнодорожного отдела охраны задержал правонарушителя - 30-летнего ранее не судимого гомельчанина. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Причины своих поступков внятно объяснить не смог.

За хулиганство в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Экипаж Железнодорожного отдела охраны задержал правонарушителя - 30-летнего ранее не судимого гомельчанина. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Причины...
 
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