Кот спел в микрофон, дал фору Витасу и восхитил соцсети. Послушайте, какой голос! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике кот Наруто спел в микрофон и стал звездой соцсетей. Как заметили пользователи, питомец перепел Витаса.





Видео набрало в TikTok около 13 млн просмотров. Пользователи соцсети были в восторге от пения пушистого:

Фото: depositphotos.com

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