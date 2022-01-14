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Кот спел в микрофон, дал фору Витасу и восхитил соцсети. Послушайте, какой голос! (ВИДЕО)

14.01.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кот спел в микрофон, дал фору Витасу и восхитил соцсети. Послушайте, какой голос! (ВИДЕО)

Забавное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике кот Наруто спел в микрофон и стал звездой соцсетей. Как заметили пользователи, питомец перепел Витаса.


Видео набрало в TikTok около 13 млн просмотров. Пользователи соцсети были в восторге от пения пушистого:

Фото: depositphotos.com

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Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике кот Наруто спел в микрофон и стал звездой соцсетей. Как заметили пользователи, питомец перепел Витаса. Видео набрало...
 
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