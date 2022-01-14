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ДТП в Минске на улице Ванеева: легковушка сбила несовершеннолетнего

14.01.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ДТП в Минске на улице Ванеева: легковушка сбила несовершеннолетнего

В результате аварии на улице Ванеева пострадал несовершеннолетний пешеход. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорсполкома.

На месте аварии работали сотрудники ГАИ.

Также правоохранители напомнили о важности правильного выбора маршрута и внимательности на дороге, в том числе в районе пешеходных переходов.

Новость дополняется.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорсполкома

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Теги: Новости
 
 
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В результате аварии на улице Ванеева пострадал несовершеннолетний пешеход. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорсполкома. На месте аварии работали сотрудники ГАИ....
 
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