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ДТП в Минске на улице Ванеева: легковушка сбила несовершеннолетнего
Источник материала: ОНТ
В результате аварии на улице Ванеева пострадал несовершеннолетний пешеход. Об этом
На месте аварии работали сотрудники ГАИ.
Также правоохранители напомнили о важности правильного выбора маршрута и внимательности на дороге, в том числе в районе пешеходных переходов.
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Фото: УГАИ ГУВД Мингорсполкома
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В результате аварии на улице Ванеева пострадал несовершеннолетний пешеход. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорсполкома. На месте аварии работали сотрудники ГАИ....
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