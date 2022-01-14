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Путин назначил Грызлова новым послом России в Беларуси

14.01.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Путин назначил Грызлова новым послом России в Беларуси

Президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова новым послом Российской Федерации в Республике Беларусь. Соответствующий указ был опубликован 14 января, передает ТАСС.

Кандидатура Бориса Грызлова ранее была одобрена профильным комитетом Государственной думы по делам СНГ. Ранее послом России в Беларуси являлся Евгений Лукьянов, занимавший этот пост с марта 2021 года.

Фото: БЕЛТА

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Президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова новым послом Российской Федерации в Республике Беларусь. Соответствующий указ был опубликован 14 января,...
 
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