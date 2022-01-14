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Путин назначил Грызлова новым послом России в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова новым послом Российской Федерации в Республике Беларусь. Соответствующий указ был опубликован 14 января,
Кандидатура Бориса Грызлова ранее была одобрена профильным комитетом Государственной думы по делам СНГ. Ранее послом России в Беларуси являлся Евгений Лукьянов, занимавший этот пост с марта 2021 года.
Фото: БЕЛТА
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Президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова новым послом Российской Федерации в Республике Беларусь. Соответствующий указ был опубликован 14 января,...
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