Путин назначил Грызлова новым послом России в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова новым послом Российской Федерации в Республике Беларусь. Соответствующий указ был опубликован 14 января, передает ТАСС.

Кандидатура Бориса Грызлова ранее была одобрена профильным комитетом Государственной думы по делам СНГ. Ранее послом России в Беларуси являлся Евгений Лукьянов, занимавший этот пост с марта 2021 года.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram