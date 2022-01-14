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Тренды-2022: кроссовки с острым носом, искусственный мех и снова – джинсы с низкой посадкой.

14.01.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тренды-2022: кроссовки с острым носом, искусственный мех и снова – джинсы с низкой посадкой.

Время моды в эфире «Нашего утра». Сегодня главные герои – тренды наступившего 2022 года.


Одним из самых спорных, но, безусловно, эффектных трендов будущего года будут кроссовки с острым носом. По крайней мере, так считают дизайнеры. Приживется ли такая модель – покажет время и инстаграмы селебрити по всему миру.


Искусственный мех – один из главных материалов 2022-го. Он везде -- на обуви, аксессуарах и сумках. Если вам по душе более сдержанный стиль, сделайте ставку на модели натуральных оттенков. Если любите удивлять, то смело носите розовый, зеленый и желтый цвета, а также анималистичные принты – под леопарда, зебру или оперение экзотических птиц. 


Джинсы с низкой посадкой в следующих сезонах будут становиться только популярнее, несмотря на споры, которые вызывает подобная модель. Добавлять их в свой гардероб или нет – дело ваше. Но иногда, согласитесь, можно позволить себе быть немного дерзкими.


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Время моды в эфире «Нашего утра». Сегодня главные герои – тренды наступившего 2022 года. Одним из самых спорных, но, безусловно, эффектных трендов будущего года...
 
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