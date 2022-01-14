15 января в Минске будут организованы рейсы мусоровозов за елками

Источник материала: ОНТ

Совсем скоро те, у кого нет привычки убирать елку в марте, задумаются о том, как утилизировать лесную красавицу.





Сделайте это экологично! Например, в столице уже в эту субботу в жилые кварталы Заводского, Ленинского, Партизанского, Первомайского, Советского и Центрального районов отправятся первые рейсы мусоровозов за елками и сосенками.

Следующие даты – 19 и 22 января. А в Октябрьском, Московском и Фрунзенском районах свой график: здесь деревья будут вывозить 23 и 30 января.

Фото: БЕЛТА

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