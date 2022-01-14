«Шахтер» обыграл «Лиду» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

Источник материала: ОНТ

Три матча сыграны в чемпионате Беларуси по хоккею. Первую победу под руководством Ярослава Чуприса одержал «Шахтер». На домашней площадке обыграна «Лида» – 5:1.

Исход встречи решился во втором периоде, в котором хозяева забросили четыре безответные шайбы.

Ярким получилось противостояние «Юности» и «Динамо-Молодечно». Минчане дважды выходили вперед, но соперники не сдавались. Основное время завершилось вничью, а в овертайме победу действующим чемпионам принес Дмитрий Арсенюк – победа «Юности» 3:2.

В еще одном матче «Брест» уступил «Неману» 2:4. В турнирной таблице «Юность» опережает «Гомель» на 8 очков, третье место занимает жлобинский «Металлург».

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