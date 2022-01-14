Елизавета II лишила своего сына принца Эндрю всех воинских званий, титула и патронажа из-за обвинений в сексуальном насилии

Источник материала: ОНТ

Британская королева Елизавета II лишила своего сына принца Эндрю всех королевских обязанностей по патронажу и воинских званий. Это произошло на фоне скандала из-за обвинений Герцога Йоркского в сексуальном насилии. Об этом информирует BBC со ссылкой на Букингемский дворец.

Как уточняет Sky News, Эндрю запретили также пользоваться титулом «его королевское высочество».

Американка Вирджиния Джуффре подала в суд на принца Эндрю. Женщина заявляет, что подвергалась сексуальному насилию со стороны Герцога Йоркского, когда ей было 17 лет. Девушку свел с принцем миллиардер Джеффри Эпштейн, в 2019 году покончивший с собой из-за обвинений в сексуальной эксплуатации подростков.

Фото: Pixabay

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