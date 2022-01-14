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В ООН раскритиковали политику Латвии, Литвы и Польши в отношении беженцев

14.01.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В ООН раскритиковали политику Латвии, Литвы и Польши в отношении беженцев

Организация объединенных наций раскритиковала политику Латвии, Литвы и Польши по отношению к беженцам.


В ООН заявили, что эти страны продолжают использовать сомнительные методы дабы не пускать на свои территории людей. А также отказывают в доступе всем, кто хочет помочь им. Такие действия противоречат международным договорам по беженцам и законодательству ЕС. И они не должны ни под каким предлогам быть закреплены. В отношении Польши, Литвы и Латвии, которые грубо нарушили законы, до сих пор не принято никаких мер.

Как отметили в ООН, все бесчинства по отношению к просителям убежища продолжаются. Однако в приграничную зону по-прежнему никого не допустили. Несколько дней назад свою миссию с польских рубежей отозвала международная гуманитарная организация «Врачи без границ». К беженцам после трёх месяцев попыток их так и не допустили.

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Организация объединенных наций раскритиковала политику Латвии, Литвы и Польши по отношению к беженцам. В ООН заявили, что эти страны продолжают использовать...
 
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