Троих человек спасли при пожаре в Солигорском районе

Источник материала: БелТА

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Солигорском районе работники МЧС спасли троих человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"13 января в 20.56 спасателям поступило сообщение о загорании одноэтажного жилого дома в деревне Чепели Солигорского района.

"Когда мы прибыли, кухня горела открытым пламенем, - отметил один из спасателей. - Соседи сказали, что в доме находятся три человека. Мы приступили к обследованию дома: внутри наблюдалось плотное задымление. На веранде сразу увидели мужчину и вывели его на улицу. В комнате обнаружили на полу женщину и в этом же помещении у дальней стенки - мужчину. Они находились в сознании, но самостоятельно выйти не могли. Мы вынесли их на улицу и передали бригаде скорой медицинской помощи".

После осмотра медиками спасенные от госпитализации отказались.

В результате пожара повреждены имущество и стены в комнате, закопчены стены и потолок по всей площади дома.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении. -0-