Источник материала: БелТА

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси без электроэнергии остались 506 населенных пунктов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС, со ссылкой на ГПО "Белэнерго".

"По состоянию на 15.00 на территории республики без электроэнергии остаются 506 населенных пунктов (Брестская область - 31, Витебская - 155, Гомельская - 1, Гродненская - 87, Минская - 221, Могилевская - 11). Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами", - рассказали в МЧС.

В Минске с 12.00 сегодня было зафиксировано усиление ветра с порывами до 25 м/с. В результате непогоды зафиксированы падения различных конструкций, деревьев, в том числе на автомобили, а также элементов кровли. Работники МЧС оперативно устраняют последствия непогоды. По состоянию на 14.30 спасатели выезжали на оказание помощи по распиловке упавших деревьев в 10 случаях, по демонтажу аварийных листов жести в 16 случаях, по демонтажу билборда в 4 случаях, по демонтажу оконной рамы, кровли остановочного пункта, подсветки здания.

В службу 101 Гродненской области в первой половине дня поступило 5 сообщений о падении деревьев и 1 сообщение о деформации металлической конструкции. В Островецком районе три дерева упали на проезжую часть автодороги деревня Гудогай - пункт пропуска "Лоша". Также падение деревьев на проезжие части зафиксированы в деревне Солы Сморгонского района, деревне Эйминовцы Берестовицкого района и деревне Осово Вороновского района. В Ошмянах на территории частного домовладения дерево также не устояло перед порывами ветра. Пострадавших нет.

Повреждены 120 листов шифера двух сельскохозяйственных зданий и 20 листов шифера частного жилого дома в Сморгонском районе.

"Сильный ветер сохранится до конца дня. Просим быть внимательными и осторожными. Если наблюдаете сильные порывы ветра, по возможности воздержитесь от выхода на улицу", - сказали в МЧС.-0-