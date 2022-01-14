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В Барановичах ветер повалил кирпичный забор на автомобили

14.01.2022 16:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Подразделения МЧС в Брестской области получают первые сигналы о помощи в связи с происшествиями из-за сильного ветра, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Отмечено несколько случаев падения деревьев. Так, на ул.50 лет БССР в Барановичах дерево повалилось и повредило легковой автомобиль. Аналогичный случай произошел и на ул.Пушкинской в областном центре. Также на ул.Волгоградской в Бресте сильный ветер повредил рекламный билборд. На ул.Терешковой в Столине дерево упало на проезжую часть, повредив опору линий электропередачи, бетонный и металлический заборы.

По информации от очевидцев, в Барановичах, рядом с заводом "Торгмаш", ветер повалил кирпичный забор на припаркованные автомобили.

К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших. Спасатели и работники ЖКХ, других служб ликвидируют последствия стихии, организуют ограждение потенциально опасных мест.

В МЧС рекомендуют при усилении ветра убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу. Машину следует поставить в гараж, при его отсутствии - парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, нужно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, деревья и другие сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи).-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Отмечено несколько случаев падения деревьев. Так, на ул.50 лет БССР в Барановичах дерево повалилось и повредило легковой автомобиль. Аналогичный случай произошел и...
 
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