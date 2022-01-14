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В семи районах Минской области повреждены кровли зданий

14.01.2022 17:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По оперативной информации, на территории Минской области в результате усиления ветра зафиксированы повреждения кровель зданий в Березинском, Вилейском, Дзержинском, Минском, Молодечненском, Смолевичском, Стародорожском районах. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Также сильные порывы ветра спровоцировали падения деревьев. Работники МЧС оказывают помощь в их распиловке и освобождении проезжих частей.

"Просим всех быть внимательными и осторожными. Если наблюдаете сильные порывы ветра, по возможности воздержитесь от выхода на улицу и поездок, не паркуйте автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций", - сказали в МЧС.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Также сильные порывы ветра спровоцировали падения деревьев. Работники МЧС оказывают помощь в их распиловке и освобождении проезжих частей.
 
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