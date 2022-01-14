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В Минске автомобиль после столкновения вылетел на тротуар и сбил девушку

14.01.2022 17:15 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минувшим вечером в Минске произошло ДТП с участием пешехода, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Анастасии Цыбиной, 13 января поздним вечером 29-летний водитель автомобиля "Ниссан" двигался по ул. Р.Слобода со стороны ул. Мельникайте в направлении Немиги. При развороте он не уступил дорогу движущейся во встречном направлении машине "Фольксваген" под управлением 23-летнего водителя.

В результате столкновения "Фольксваген" выехал за пределы проезжей части, где произошел наезд на 26-летнюю девушку-пешехода. Затем автомобиль наехал на препятствие.

Во время аварии пострадали пешеход и пассажир "Фольксвагена".

ОГАИ Центрального РУВД Минска проводит проверку.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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ОГАИ Центрального РУВД Минска проводит проверку.
 
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