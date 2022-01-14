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Из-за непогоды полностью обесточен Быховский район, повреждена крыша школы в Могилеве

14.01.2022 17:39 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за непогоды полностью обесточен Быховский район. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в РУП "Могилевэнерго".

По словам специалистов, всего без света в области остались 38 населенных пунктов, большая часть в Быховском районе, который после 16.00 полностью обесточен. Учреждения здравоохранения, отметили в "Могилевэнерго", работают с использованием резервных источников. На данный момент идет работа по восстановлению энергоснабжения.

Также из-за сильного ветра со здания средней школы №1 по улице Первомайской в Могилеве сорвало кровлю. Часть кровельного покрытия лежит на дороге. Как отметили в областной ГАИ, из-за ремонтных работ на дороге образовался автомобильный затор. Возле предприятия "Бабушкина крынка", как сообщают очевидцы, на припаркованный автомобиль повалило елку.

Кроме того, на перекрестке около гостиницы "Могилев" по проспекту Мира сильным порывом ветра сорвало бигборд, он упал на проезжую часть и нанес незначительные повреждения двум машинам. Образовалась пробка в двух направлениях. Сотрудники ГАИ оперативно прибыли на место и ликвидировали препятствие на дороге. На данный момент движение восстановлено.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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По словам специалистов, всего без света в области остались 38 населенных пунктов, большая часть в Быховском районе, который после 16.00 полностью обесточен....
 
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