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В Орше на ж/д станции рухнули опоры теплотрассы и электрокабелей

14.01.2022 17:39 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На станции Орша-Центральная сегодня упали опоры, которые поддерживали теплотрассу и электрокабели, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Информация об инциденте поступила спасателям в 16.40. Из-за происшествия была задержка поездов. "Никто не пострадал. На месте работают восстановительные службы железной дороги, подразделения МЧС контролируют ситуацию", - сказали в МЧС.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Информация об инциденте поступила спасателям в 16.40. Из-за происшествия была задержка поездов. "Никто не пострадал. На месте работают восстановительные службы...
 
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