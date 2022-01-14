В Орше на ж/д станции рухнули опоры теплотрассы и электрокабелей

Источник материала: БелТА

14 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На станции Орша-Центральная сегодня упали опоры, которые поддерживали теплотрассу и электрокабели, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Информация об инциденте поступила спасателям в 16.40. Из-за происшествия была задержка поездов. "Никто не пострадал. На месте работают восстановительные службы железной дороги, подразделения МЧС контролируют ситуацию", - сказали в МЧС.

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