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В Орше на ж/д станции рухнули опоры теплотрассы и электрокабелей
Источник материала: БелТА
14 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На станции Орша-Центральная сегодня упали опоры, которые поддерживали теплотрассу и электрокабели, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Информация об инциденте поступила спасателям в 16.40. Из-за происшествия была задержка поездов. "Никто не пострадал. На месте работают восстановительные службы железной дороги, подразделения МЧС контролируют ситуацию", - сказали в МЧС.
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Информация об инциденте поступила спасателям в 16.40. Из-за происшествия была задержка поездов. "Никто не пострадал. На месте работают восстановительные службы...
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