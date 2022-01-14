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Рейтинг видимости банков Беларуси в поисковиках: кто вошел в десятку?

14.01.2022 17:47 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Рейтинг видимости банков Беларуси в поисковиках: кто вошел в десятку?
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Как объяснили в агентстве, сделано это по нескольким причинам:

  • Это поможет систематизировать информацию о рынке в целом
  • Это поможет выделить сильных игроков
  • Это поможет банкам, не вошедшим в десятку, определить приоритетные направления в интернет маркетинговой стратегии на 2022 год
  • Это поможет клиентам банков находить правильные финансовые решения в тот момент, когда они начинают задумываться о решении конкретной проблемы, например, выбор кредита, открытие счета или банковской карты.

Подготовка исследования

Методология рейтинга базируется на взвешенной видимости сайтов по данным сервиса Seraking.

  • Для исследования использованы 948 запросов, которые касаются банковских услуг.
  • Запросы кластеризованы и объединены в 2 группы (работа с юридическими и физическими лицами) и в 15 подгрупп.
  • Мы исключили запросы, касающиеся интернет-банкинга, курсов валют. В исключения также добавили запросы без слов «купить», «продажа».

Полученные результаты позволят лучше понять, насколько популярен сайт банка среди потенциальных и действующих клиентов, насколько запросы о его продуктах востребованы в поисковых системах, насколько банк конкурентоспособен на рынке банковских услуг Беларуси.

Топ-10: общая видимость

В данной категории уверенно лидирует сайт Беларусбанка. Следом – тройка сайтов банков, которые пользуются высокой популярностью: Приорбанк, Белагропромбанк и Белгазпромбанк.

Рейтинг видимости банков Беларуси в поисковиках: кто вошел в десятку?

Топ-10: Google

По релевантным запросам в топе Google сайты Беларусбанк, Белгазпромбанк, Приорбанк.

Рейтинг видимости банков Беларуси в поисковиках: кто вошел в десятку?

Топ-10: Яндекс

В Яндекс список лидеров отличается: Беларусбанк, Альфа-Банк, БПС-Сбербанк, Приорбанк.

Рейтинг видимости банков Беларуси в поисковиках: кто вошел в десятку?

Топ-10: юридические лица

По запросам для юрлиц ведущие позиции занимают Белгазпромбанк, БСБ Банк, МТБанк.

Рейтинг видимости банков Беларуси в поисковиках: кто вошел в десятку?

Топ-10: физические лица

Среди продуктов и услуг для физлиц неизменной популярностью в выдаче пользуется сайт «народного» Беларусбанка.

Рейтинг видимости банков Беларуси в поисковиках: кто вошел в десятку?

В статье представлены основные категории рейтинга видимости сайтов банков Беларуси в поисковых системах Google и Яндекс по наиболее релевантным запросам за 2021 год. По ссылке можно изучить весь рейтинг с подкатегориями по узким запросам.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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