Рейтинг видимости банков Беларуси в поисковиках: кто вошел в десятку?

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Как объяснили в агентстве, сделано это по нескольким причинам:



Это поможет систематизировать информацию о рынке в целом

Это поможет выделить сильных игроков

Это поможет банкам, не вошедшим в десятку, определить приоритетные направления в интернет маркетинговой стратегии на 2022 год

Это поможет клиентам банков находить правильные финансовые решения в тот момент, когда они начинают задумываться о решении конкретной проблемы, например, выбор кредита, открытие счета или банковской карты.

Подготовка исследования

Методология рейтинга базируется на взвешенной видимости сайтов по данным сервиса Seraking.

Для исследования использованы 948 запросов, которые касаются банковских услуг.

Запросы кластеризованы и объединены в 2 группы (работа с юридическими и физическими лицами) и в 15 подгрупп.

Мы исключили запросы, касающиеся интернет-банкинга, курсов валют. В исключения также добавили запросы без слов «купить», «продажа».

Полученные результаты позволят лучше понять, насколько популярен сайт банка среди потенциальных и действующих клиентов, насколько запросы о его продуктах востребованы в поисковых системах, насколько банк конкурентоспособен на рынке банковских услуг Беларуси.

Топ-10: общая видимость

В данной категории уверенно лидирует сайт Беларусбанка. Следом – тройка сайтов банков, которые пользуются высокой популярностью: Приорбанк, Белагропромбанк и Белгазпромбанк.

Топ-10: Google

По релевантным запросам в топе Google сайты Беларусбанк, Белгазпромбанк, Приорбанк.

Топ-10: Яндекс

В Яндекс список лидеров отличается: Беларусбанк, Альфа-Банк, БПС-Сбербанк, Приорбанк.

Топ-10: юридические лица

По запросам для юрлиц ведущие позиции занимают Белгазпромбанк, БСБ Банк, МТБанк.

Топ-10: физические лица

Среди продуктов и услуг для физлиц неизменной популярностью в выдаче пользуется сайт «народного» Беларусбанка.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рейтинг видимости банков Беларуси в поисковиках: кто вошел в десятку? Wunder Digital составило рейтинг видимости белорусских банков в поисковых системах Google и Яндекс по наиболее релевантным запросам пользователей.

В статье представлены основные категории рейтинга видимости сайтов банков Беларуси в поисковых системах Google и Яндекс по наиболее релевантным запросам за 2021 год. Поможно изучить весь рейтинг с подкатегориями по узким запросам.