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Рейтинг видимости банков Беларуси в поисковиках: кто вошел в десятку?
Источник материала: Myfin
Как объяснили в агентстве, сделано это по нескольким причинам:
Подготовка исследования
Методология рейтинга базируется на взвешенной видимости сайтов по данным сервиса Seraking.
Полученные результаты позволят лучше понять, насколько популярен сайт банка среди потенциальных и действующих клиентов, насколько запросы о его продуктах востребованы в поисковых системах, насколько банк конкурентоспособен на рынке банковских услуг Беларуси.
Топ-10: общая видимость
В данной категории уверенно лидирует сайт Беларусбанка. Следом – тройка сайтов банков, которые пользуются высокой популярностью: Приорбанк, Белагропромбанк и Белгазпромбанк.
Топ-10: Google
По релевантным запросам в топе Google сайты Беларусбанк, Белгазпромбанк, Приорбанк.
Топ-10: Яндекс
В Яндекс список лидеров отличается: Беларусбанк, Альфа-Банк, БПС-Сбербанк, Приорбанк.
Топ-10: юридические лица
По запросам для юрлиц ведущие позиции занимают Белгазпромбанк, БСБ Банк, МТБанк.
Топ-10: физические лица
Среди продуктов и услуг для физлиц неизменной популярностью в выдаче пользуется сайт «народного» Беларусбанка.
В статье представлены основные категории рейтинга видимости сайтов банков Беларуси в поисковых системах Google и Яндекс по наиболее релевантным запросам за 2021 год. По ссылке можно изучить весь рейтинг с подкатегориями по узким запросам.
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Wunder Digital составило рейтинг видимости белорусских банков в поисковых системах Google и Яндекс по наиболее релевантным запросам пользователей.
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